اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تتابع مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال بالموانئ الروسية

الخميس، 10 فبراير 2022 04:51 م
مصر تتابع مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال بالموانئ الروسية السفير نزيه النجارى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهة الإنسان Irina Bragina، حيث تمت مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.
 
وصرح السفير نزيه النجاري بأنه تم خلال الاجتماع البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة. وأوضح السفير المصري أنه تم خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن.
 
هذا، وقد قامت السفارة في موسكو بإجراء عدة اتصالات وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرنس مع المسؤولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.

نزيه النجارى

مصر

موسكو

البرتقال

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة يكشف سلامة شحنات برتقال مصرى تم إيقافها مؤخرا فى روسيا

الخميس، 10 فبراير 2022 03:44 م

"اليوم السابع" يرصد أسعار الفاكهة فى المنيا.. البرتقال بـ 10 جنيهات للكيلو ونصف والفراولة بـ 12 والموز بـ 8.. ارتفاع طفيف بأسعار الخضار.. أحد البائعين: الأسعار فى متناول الجميع ونخضع لرقابة صارمة.. فيديو

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:00 م

تعرف على أسعار الفاكهة.. البرتقال البلدى من 2 إلى 3 جنيهات فى سوق الجملة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:00 ص

تعرف على أسعار الفاكهة بالمنيا.. البرتقال الكيلو بـ7 جنيهات والفراولة بـ12

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:53 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة