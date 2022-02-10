مصرع سيدة فى حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها إثر حريق شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وانتقل رجال الحماية المدنية، إلي المكان وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء للمنطقة، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفية إلي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.

واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات: