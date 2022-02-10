اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 10:53 ص
أكرم القصاص
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مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية فى بلدة كفل حارس الفلسطينية

الخميس، 10 فبراير 2022 10:33 ص
مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية فى بلدة كفل حارس الفلسطينية مستوطنون ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، المقامات الإسلامية فى بلدة كفل حارس شمال سلفيت الفلسطينية، وحطموا ثلاث مركبات للمواطنين.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس علي جاسر القاق حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، بأن المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتكسير زجاج مركبة للمواطن نجدات صالح، وإعطاب اطارات مركبة أخرى تعود ملكيتها لنفس المواطن، ومركبة ثالثة للمواطن خالد عبد القادر شقور.

وأضاف أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وأغلقت المحلات التجارية، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

 


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