اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

الخميس، 10 فبراير 2022 11:50 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

وفى وقت سابق، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، المقامات الإسلامية فى بلدة كفل حارس شمال سلفيت الفلسطينية، وحطموا ثلاث مركبات للمواطنين.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس علي جاسر القاق حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، بأن المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتكسير زجاج مركبة للمواطن نجدات صالح، وإعطاب اطارات مركبة أخرى تعود ملكيتها لنفس المواطن، ومركبة ثالثة للمواطن خالد عبد القادر شقور.

وأضاف أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية.


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