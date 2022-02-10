وقال ناريشكين للصحفيين اليوم الخميس: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة والخطيرة جدًا بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".

يذكرأن، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إنه بعث برسالة إلى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف تضمنت الدعوة إلى مفاوضات جديدة حول الوضع في أوكرانيا والشفافية العسكرية.

وذكر الأمين العام، اليوم الخميس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه دعا روسيا للحوار حول تقليل المخاطر ومراقبة التسلح، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وأضاف ستولتنبرج: "لقد بعثت اليوم برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقترحت فيها، إجراء حوار حول خفض التصعيد في أوكرانيا، والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر، والحد من التسلح، بما في ذلك السياسة النووية الروسية وحلف شمال الأطلسي".