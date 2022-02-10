محمد الأمين للنيابة: "اشتريت هواتف للفتيات وسحبتها لما لقيت مكالمات مع شباب"

كتب أحمد حسني

بعد أن حدد المستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 فبراير الجاري، لبدء محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر، اليوم السابع يكشف في النقاط التالية اعترافات محمد الأمين أمام النيابة العامة.

وأكد محمد الأمين، أنه بالفعل اصطحب مجموعة من الفائزين لرحلة مصيفية، إلا أن هذه الرحلة كانت بصحبة زوجته وأبنائه، وأنه كان بمثابة أب لهم ولم يفكر يوماً في إيذائهم بأي شكل كان.

وأكمل الأمين، أنه بالفعل اشترى للفتيات بعض الهواتف المحمولة، إلا أنه وبعد أن لاحظ وجود مكالمات هاتفية بين الفتيات وشباب خارج الدار، قرر سحب الهواتف كعقاب وليس كما أشيع، وأنه لم يفكر في أي يوم أن يقوم بإيذاء الفتيات بأي شكل.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

كانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.