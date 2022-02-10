محافظ الفيوم: محاسبة أى مسئول يتخاذل فى تنفيذ إزالة كافة صور التعدى

الفيوم - رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المدن ومسئولي أملاك الدولة وحماية الأراضي بالمحافظة، ومسئولي جهات الولاية، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالموجة الـ19 لإزالة التعديات، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.



واستمع محافظ الفيوم خلال الاجتماع، لخطة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة باختلاف جهات ولايتها، وجهود كل مركز من مراكز المحافظة الستة في حملات الإزالة التي يجري تنفيذها بالموجة الـ19 بمراحلها المختلفة.



وشدد المحافظ، على رؤساء المدن، بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، مؤكداً أن أي مسئول سيتخاذل في أداء مهام عمله، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضده.



وأكد "الأنصاري"، ضرورة أن يكون لدى كل مركز من المراكز حصر شامل بجميع حالات التعدى، وجهات الولاية على الأرض المتُعدى عليها، وتقسيمها من حيث الحالات البسيطة والمتوسطة والجسيمة، مع البدء بإزالة الحالات البسيطة والمتوسطة، موجهاً مسئولي جهات الولاية بالتننسيق مع رؤساء المدن لإعداد بيان بالحالات المستهدف إزالتها يومياً خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ19 لإزالة كافة التعديات خلال تلك الموجة.



ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارتي التفتيش المالي والاداري، والشئون القانونية بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ومجالس المدن، لمراجعة كافة التعديات على أراضي الدولة ولاية "الاصلاح الزراعي" وإعداد بيان متكامل يتضمن وصف دقيق لحالات التعدي واسم المتعدي ورقمه القومي، وعقب ذلك تقوم اللجنة بمراجعة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بنطاق مركز طامية وإعداد بيان مماثل.



كما كلف "الأنصاري" مسئولي جهات الولاية، بإعداد كشوف تتضمن ترشيح موظف أو اثنين أو أكثر عن كل جهة ولاية، لتدريبهم على وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لإعداد وتجهيز الاحداثيات الخاصة بكافة حالات التعدي، وذلك قبل البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات لضمان تحقيق المستهدف وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة.



وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التنسيق التام بين مجالس المدن وجهات الولاية، للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات فى هذا الشأن، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.



الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6/ 2 / 2022 وحتى 26 /2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/ 3/ 2022 وحتى 26/ 3/ 2022.