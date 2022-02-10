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محافظ الجيزة يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية

الخميس، 10 فبراير 2022 10:17 ص
محافظ الجيزة يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة من أعمال التصحيح.
 
وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، وانه سيتم اعلان النتائج بالمدارس فور اعتمادها من محافظ الجيزة.
 
يذكر أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ، اعتمد أمس نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % ، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح87.2 % .
 
 

اعدادية الجيزة

نتيجة الاعداديه

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

الجيزة

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