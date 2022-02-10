محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير تأتي إستكمالآ للمخطط والرؤية التي وضعتها المحافظة التي تهدف إلي رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وخلق شرايين جديدة والجاري تنفيذها بعدداً من القطاعات الحيوية بالمراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعه طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس والجاري تطويره بدءآ من مسجد الرحمن الرحيم وحتي موقف الأتوبيس بطول 2 كم لتسير حركة المواطنين حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة به وجارى استكمال الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تدعيم جانبي الطريق وجسر ترعة أبو النمرس بأرصفة خرسانية لضمان أمن وسلامة الماره علي الطريق وقائدي المركبات وذلك لما يشهده من كثافات مرورية لكونه يعد مدخل رئيسي لمدينة أبو النمرس.

كما تفقد محافظ الجيزة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة وإطلع من المواطنين المتواجدين داخل المركز عن أي معوقات تواجهم .

وعاين محافظ الجيزة إنتظام عمل لجان التصالح بمركز أبو النمرس مشددآ علي سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء الإجراءات .

وشهدت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والتوسعه وإزالة التعديات بطريق 11 بمدينة الحوامدية والجاري تطويره وذلك لربطه مع طريق الجمهورية كأحد الحلول المرورية الهامه بالمدينة موجهاً الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال بأعلي المواصفات القياسية والفنية مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لخدمة المواطنين .

كما تفقد محافظ الجيزة مبني مدينة الحوامدية الجاري إنشاءه وتدعيمه بمركز تكنولوجي للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين موجهاً بسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية وتدعيمه بالأثاث والأجهزة اللازمة للبدء في تقديمة الخدمات وإستقبال المواطنين .

وإختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءاً من طريق مصر أسيوط الزراعي وحتى شارع عمرو بن العاص وذلك بطول 1.1 كم وعرض 22 م في الإتجاهين وذلك بعد إزالة كافة التعديات الموجودة بالطريق وإجراء التنسيق العام إلي جانب تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطي وأرصفة مشاه .

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومجدى محب رئيس مدينة الحوامدية ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.