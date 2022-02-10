محافظة الإسكندرية تختتم فعاليات ملتقى دور الإعلام المحلى فى التعامل مع الأزمات

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت محافظة الإسكندرية اليوم فعاليات الملتقيين التدريبيين "الملتقى الثانى حول دور الإعلام المحلى فى التعامل مع الأزمات والكوارث، والملتقى التنسيقى لشباب الوجه البحرى والدلتا للتوعية فى مجابهة الأزمات" والذى ينظمهما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، ومشاركة منظمة اليونسكو واستمر خلال الفترة 6 _ 10 فبراير 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى - الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والعميد طارق محمدين والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات الإعلام الداخلى من مديرى مراكز النيل والإعلام بمحافظات الوجه البحرى والدلتا.

وخلال الملتقيين، تم إلقاء الضوء على جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر لرفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للحدّ من مخاطر الكوارث والاستفادة من جهود المتطوعين فى أعمال الإغاثة والإنقاذ والتوعية المجتمعية ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى هذا الصدد، وكذلك إبراز أهمية دور الإعلام وخاصة المحلى فى مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها والعمل على زيادة وعى المواطنين وهو ما يمثل التحدى الأكبر فى مجال الحد من مخاطر الكوارث. كما تم تنمية مهارات التعامل الإعلامى مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، للحد من مخاطر الكوارث.

الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ قد افتتحت الملتقيين التدريبيين الأحد الماضي، بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة السا ستوت المكتب الاقليمى بمنظمة اليونسكو.

وأكدت عازر أهمية الاستعداد الجيد لإدارة الأزمات مشيرة إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ العديد من نماذج المحاكاة والسيناريوهات المحتملة للأزمات بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجهات المختلفة فى حالة حدوث الأزمات.