مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على منح الثقة لفتحى باشاغا رئيسا للحكومة

كتب : أحمد جمعة

صوت مجلس النواب الليبى فى جلسته الرسمية بمدينة طبرق، اليوم الخميس، بمنح الثقة للمرشح فتحى باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة بإجماع عدد أصوات الحاضرين من النواب، وذلك بعد إرسال المجلس الأعلى للدولة لخطاب يعلن فيه تزكيته للمرشح فتحي باشاغا.

ووافق مجلس النواب الليبى بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري المؤقت.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ"الأغلبية المطلقة" على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.