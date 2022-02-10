متهمان يعترفان بتتبع المواطنين وكسر زجاج سياراتهم لسرقتهم فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، حيث يقومان بتتبع سائقى السيارات، ثم كسر الزجاج والاستيلاء على حقائبهم وأموالهم أثناء ركن السيارات بالطرق، وتم إعداد الأكمنة والقبض عليهما.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) ، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين– لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة) باستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى، وعُثر بداخل السيارة على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما" - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وأقرا بارتكاب عدد ( 5 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة.

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ، وكذا ضبط (2 شاشة – 2 جهاز " لاب توب" - جهاز ميكرويف - 3 قطع مكبر صوت) من متحصلات وقائع السرقة. باستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.