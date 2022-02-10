كوريا الشمالية تجرى اتصالات رفيعة مع روسيا حول استئناف التجارة بينهما

سول أ ش أ

أجرت كوريا الشمالية اتصالات رفيعة المستوى مع روسيا على ضوء الافتتاح الجزئى للحدود مع الصين بعد إغلاقها لفترة طويلة لدرء جائحة فيروس كورونا، ما قد يشير إلى احتمال استئناف التجارة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية- فى بيان أوردته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن نائب وزير الخارجية إم تشون-إيل التقى مع السفير الروسى لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية، واتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين.

ومن جهة أخرى، اجتمع السفير الكورى الشمالى لدى روسيا شين هونج-تشول مع وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالى الروسى أليكسى تشيكونوف لمناقشة استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية تدريجيا فى ظل جائحة كورونا.

وأظهرت روسيا دعمها لكوريا الشمالية مؤخرا، حيث دعت مجلس الأمن الدولى إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التى أثرت على المساعدات الإنسانية، أثناء الاجتماع لمجلس الأمن فى يوم 8 من الشهر الجاري.