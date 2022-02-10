كوريا الجنوبية وكندا تبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية

سول أ ش أ

بحث وزير الدفاع الكورى الجنوبى سوه ووك، مع كبير مبعوثى كندا السفير مارك فليتشر الأوضاع الأمنية الإقليمية، بما يشمل الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال سوه- خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة يونهاب - إن البلدين حافظا على علاقات وثيقة فى قطاع الدفاع من خلال قنوات مختلفة، بما فى ذلك قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضًا باسم "حوار شانكري-لا" والحوار الدفاعى فى سول.

من جانبه، أكد فليتشر أن بلاده تأمل فى تطوير علاقاتها الدفاعية مع كوريا الجنوبية، خاصة وأن البلدين سيحتفلان بالذكرى الستين؛ لإقامة العلاقات الدبلوماسية فى عام 2023، مضيفا أن أوتاوا ستساهم بفاعلية فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأنها تريد توسيع التعاون ذى الصلة مع كوريا الجنوبية.