اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية وكندا تبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية

الخميس، 10 فبراير 2022 04:10 ص
كوريا الجنوبية وكندا تبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية رئيس كوريا الجنوبية
سول أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الدفاع الكورى الجنوبى سوه ووك، مع كبير مبعوثى كندا السفير مارك فليتشر الأوضاع الأمنية الإقليمية، بما يشمل الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

 

وقال سوه- خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة  يونهاب - إن البلدين حافظا على علاقات وثيقة فى قطاع الدفاع من خلال قنوات مختلفة، بما فى ذلك قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضًا باسم "حوار شانكري-لا" والحوار الدفاعى فى سول.

 

من جانبه، أكد فليتشر أن بلاده تأمل فى تطوير علاقاتها الدفاعية مع كوريا الجنوبية، خاصة وأن البلدين سيحتفلان بالذكرى الستين؛ لإقامة العلاقات الدبلوماسية فى عام 2023، مضيفا أن أوتاوا ستساهم بفاعلية فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأنها تريد توسيع التعاون ذى الصلة مع كوريا الجنوبية.

 

 


كوريا الجنوبية

كندا

شبه الجزيرة الكورية

أخبار كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة