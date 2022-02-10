اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج

الخميس، 10 فبراير 2022 02:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج شبكة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى جعل مصر محورا عالميا للطاقة من خلال البدء فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم سواء أوروبا وأفريقيا ودول الخليج، وفيما يلى كل المعلومات التى تخص مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول العالم :
 
 
1. تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تصبح مصر محورا عالميا للطاقة لدول أوروبا وأفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائى بحلول عام 2030.
 
2. مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
 
3. يتم بيع الطاقة للدول الأوروبية والأفريقية بأعلى سعر وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.
 
4. بدأت مصر والسعودية فى إنشاء الخطوط الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بقدرة 3 آلاف ميجا وات.
 
5. الربط المصرى السعودى يهدف أن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
 
6. بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تقييم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، والذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.
 
7. انتهت وزارة الكهرباء من إطلاق التيار الكهربائى بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات كمرحلة أولى، والذى من المتوقع أن يصل إلى 300 ميجا وات، ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر وإثيوبيا ومنها لجميع دول القارة السمراء.
 
8. ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.
 
9. الربط الكهربائى بين مصر وشمال وجنوب المتوسط يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة بمصر.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

مشروعات الربط الكهربائي

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