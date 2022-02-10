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كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم دورة إعداد باترون الملابس الأربعاء

الخميس، 10 فبراير 2022 04:00 ص
كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم دورة إعداد باترون الملابس الأربعاء جامعة حلوان
كتب: محمد صبحى

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ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورة إعداد باترون الملابس ضمن سلسلة الدراسات الحرة التى ينظمها القطاع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتورة ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

ويحاضر فى الدورة الدكتور خالد الشيخ الأستاذ بقسم الملابس الجاهزة بالكلية، وتكون الدورة مخصصة لتعلم رسم باترونات ملابس السيدات الخارجية وملابس السهرة البسيطة، من خلال رسم الباترونات الأساسية ثم إضافة التفاصيل الخاصة بالتصميمات، وتنفيذ بعض النماذج.

تكون الدورة لمدة 40 ساعة مقسمة إلى 10 محاضرات، كل محاضرة 4 ساعات، بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا، تحتوى الدورة (بشكل مختصر) على الموضوعات التالية:

- رسم الباترون الأساسى للجيبة (التنورة) وموديلاتها الأساسية.

- إضافة الكسرات والكشكشة والقصات للباترون

- رسم الكورساج وتصريفات بنسة الصدر.

- قصة البرنسيس

- الفستان والجاكت والبلوزة.

- أشكال الأكمام.

- البنطلون.

- الأكوال والمردات والجيوب.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 الساعة 10:00 صباحا، ويمكن للراغبين فى المشاركة الاستفسار والحجز عن طريق مكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.


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اخبار الجامعات

التعليم العالى

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