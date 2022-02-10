قيس سعيد: لن نقبل أن يكون قضاء تونس دولة داخل دولة

إيمان حنا

قال رئيس تونس قيس سعيد إن مجلس الوزراء سينظر اليوم في المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وأضاف:" لن نقبل أن يكون قضاء تونس دولة داخل دولة". وفق إذاعة شمس التونسية.

وقال سعيد إن البعض شكك بأن هذا المجلس لن يتم حله، وليكن الأمر واضح أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر.

وتابع سعيد قائلا :"و لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تطهر و لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، مشددا على أن المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر .

أضاف الرئيس التونسى، :"من اشتم عليه رائحة الثراء والبذخ لا أجلس معه ، مشددا على ضرورة تطهير البلاد ومن ثمة تحقيق مطالب الشعب التونسي .

وتابع سعيد قائلا:" لدى ملفات كثيرة على الأموال التي تلقاها البعض والتي تفوق الخيال وفق تعبيره، وأقر سعيد بأن "القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط تطبيق القانون بكل حياد".