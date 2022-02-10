قلق فى البرازيل بعد تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يوميا بسبب كورونا

فاطمة شوقى

تنتاب البرازيل حالة من القلق والجدل بعد عودة ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا بشكل كبير، حيث سجلت إحدى الدول الثلاث الأكثر تضررا من الوباء 1189 حالة وفاة و 177.027 حالة إيجابية في اليوم الأخير.

وفقًا لآخر موازنة من وزارة الصحة ، تستمر الإصابات بالفيروس في الارتفاع في البلاد ، واشتد الوضع في الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار متغير أوميكرون، وفقا لصحيفة "بولسو" البرازيلية.

في الشهرين الماضيين، ارتفع الرقم من 10250 نقطة إيجابية ، في 7 ديسمبر ، إلى 177.027 في اليوم الأخير ، وهو رقم أعلى بمقدار 17 مرة. لكن على الرغم من هذه الزيادة في الإصابات ، لا يزال عدد الوفيات بعيدًا عن 4250 تم تسجيله في 8 أبريل 2021 ، عندما شهدت البرازيل أقوى موجة من الوباء.

وقال الخبراء إن انخفاض الوفيات بسبب الوباء يرجع إلى الارتفاع رغم تقدم حملة التطعيم، حيث أن 72٪ من سكان البرازيل البالغ عددهم 213 مليون نسمة لديهم بالفعل جدول كامل من التطعيمات.

وكشف استطلاع نشرته الجمعية الطبية البرازيلية (AMB) ، أن 87.3٪ من الأطباء في البرازيل أصيبوا بفيروس كورونا، في الشهرين الماضيين بسبب الزيادة فى الحالات الناجمة عن توسع متغير أوميكرون، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 51.1 % من الأطباء قالوا إنهم شعروا بالإرهاق، و42.7 % قالوا إنهم قلقون نتيجة الوضع الناجم عن كارثة الوباء في البرازيل.

وكان للزيادة الأخيرة في الحالات الناجمة عن ظهور وانتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، عواقب على الصحة العقلية للأطباء، حيث وافق أكثر من 51 % على أنهم خائفون للغاية، معتقدين أن أى شىء يمكن أن يؤثر على صحتهم وصحة المرضى.

وبالمثل، اعتبر 62.7 % من الأطباء أن زملائهم يعانون من الإجهاد ، ويعتقد حوالي 64 %أن لديهم أعباء عمل زائدة، وإحدى المشاكل الرئيسية التي أشار إليها الأطباء في البرازيل هي نقص الموظفين ، وهي مشكلة عالجها 44.8 % من الذين شملهم الاستطلاع.

وانتقد الأطباء تصرفات الحكومة البرازيلية في مواجهة الوباء، وتحديداً في متابعة الحالات وإجراء الفحوصات، وأجريت الدراسة في الفترة ما بين 21 و 31 يناير، ولهذا السبب تمت مقابلة 3517 طبيبًا، تتراوح أعمارهم بين 51 و 70 عامًا من المستشفيات، والعيادات الخاصة والعامة من جميع مناطق البلاد.