قتلى وجرحى بتفجير انتحارى بالقرب من القصر الرئاسى فى الصومال

وكالات الأنباء

أفادت الشرطة الصومالية بسقوط قتلى وجرحى بتفجير نفذه انتحارى فى العاصمة مقديشو صباح اليوم الخميس، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن الانتحارى فجر نفسه عند تقاطع مزدحم فى وسط مقديشو بالقرب من القصر الرئاسى وأحد مراكز الاقتراع.

يأتي ذلك غداة تفجير استهدف مطعما في مدينة بوصاصو التجارية بشمال شرق الصومال أمس الأربعاء مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.

وكانت الولايات المتحدة، فرضت قيودا على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين بتقويض العملية الديمقراطية فى الصومال.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أمس الأربعاء، إنه من المقرر تطبيق هذه القيود على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأكد أن أفضل طريق نحو تحقيق سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات مصداقية، لافتا إلى أن (واشنطن) أعربت مرارًا عن قلقها إزاء التأخيرات والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية في الصومال والآثار الأوسع لهذه المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها.