اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 03:49 ص
أكرم القصاص
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قبرص: إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أمر ضرورى لتخفيف الازدحام

الخميس، 10 فبراير 2022 03:20 ص
قبرص: إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أمر ضرورى لتخفيف الازدحام مهاجرون _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الداخلية القبرصى نيكوس نوريس، إن إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أمر ضرورى لتخفيف الازدحام وتقليل العنف فى معسكر بورنارا لاستقبال المهاجرين.

 

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الوزير القبرصى نوريس قوله فى تصريحات صحفية إن 35 مهاجرا أصيبوا بجروح طفيفة خلال مشاجرات وقعت بين مجموعات متنافسة من المهاجرين فى مخيم بورنارا بضواحى العاصمة نيقوسيا.

 

وأوضح الوزير القبرصى أن الشباب النيجيرى والكونغولى المتواجدين فى المخيم هاجموا بعضهم البعض "لسبب غير ذات أهمية على الإطلاق"، مضيفاً أن شرطة مكافحة الشغب استدعيت لاستعادة النظام.

 

وقالت السلطات فى قبرص، إن أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة فى تزايد حيث تم تقديم حوالى 13,235 طلب لجوء جديد العام الماضى فقط.

 

 


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