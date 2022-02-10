قارئ بالإسماعيلية يستغيث لإجراء جراحة بقدمه اليمنى.. والمجمع الطبى يرد

كتبت: شيماء حمدى - الإسماعيلية السيد فلاح

أرسل القارئ صفوت على محمد إبراهيم من القصاصين الجديدة من محافظة الإسماعيلية، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لإجراء جراحة لترقيع القدم اليمنى حتى يتمكن من الحركة، خاصة أنه تم بتر القدم اليسرى، قائلا: "أنا المواطن صفوت علي محمد محافظة الإسماعيليه مدينة القصاصين الجديدة عمري 61 عاما ومحتاج مساعدة، حيث إنني تم بتر قدمي اليسري واحتاج لعملية في القدم اليمني أيضا لكي اتحرك أبسط ما فيها أعرف أدخل الحمام وأنا ظروفي لا تسمح بعملية بدون عمل، وليس لى دخل سوى 430 جنيه كفالة وكرامة".



من جانبه قال الدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية، إنه سوف يستقبل المجمع الطبى الحالة لفحصها وعمل الإجراءات الطبية اللازمة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".