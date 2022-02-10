فريق طبى بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط ينجح في إجراء جراحة نادرة لتوأم غير مكتمل النمو

دمياط معتز الشربينى

تمكّن فريق طبي بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة مكون من أطباء بأقسام: جراحة الأطفال، وجراحة التجميل والتخدير، وقسم الأطفال من فصل توأم غير مكتمل النموّ مُلتصق بمنطقة أعلى البطن لطفل حيّ يعاني من عدم وجود جدار البطن الأمامي بالكامل، وتمت العملية بمتابعة قيادات الجامعة، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا.

صرح بذلك الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الطفل وإجراء جميع الفحوصات اللازمة من معامل وإشاعات على مدار يومين، وتم إجراء عملية فصل التوأم في اليوم الثالث من عمره؛ وفي أثناء الجراحة تبيّن وجود نصف الجسم السفلي للتوأم الملتصق، وهو مكوّن من: طرف سفلي مكتمل، وطرف غير مكتمل، وأمعاء، وكلية واحدة، وحالب واحد غير مكتملة النمو، وطحال وبأحجام صغيرة، مع وجود اتحاد بين الفص الأيسر لكبد الطفل الحي وبقايا التوأم الطفيلي الملتصق به بالأوعية الدموية الخارجة من الطفل الحي للتوأم الطفيلي والتي تم فصلها بنجاح مع رتق جدار البطن الأمامي بالكامل للطفل، والطفل بحالة جيدة، ويتم تغذيته عن طريق الفم ويستكمل علاجه بالحضانات.

وأضاف عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط أن الفريق الطبي ضم كلًّا من: الدكتور محمد شاهين، رئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور إبراهيم الصياد، أستاذ جراحة الأطفال وكيل الكلية، والدكتور أحمد عمران، مدرس التجميل، والدكتور محمد أنور، المدرس المساعد بقسم جراحة الأطفال، والدكتور علي مجاهد، طبيب مقيم بقسم الجراحة، كما ضم فريق التخدير: الدكتور محمد سامي شرف، رئيس القسم، والدكتور أحمد فرج، مدرس التخدير، والدكتور عبد الرحمن جمال، طبيب التخدير، بجانب طاقم التمريض، الذي ضم: مس مها عمارة، رئيسة العمليات، ومس منى وهيب، ممرضة العمليات، ومس سارة سلامة، ممرضة العمليات.

من جانبه توجه الدكتور نجاح سالم، رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب بنين الأزهر بدمياط؛ بالشكر لفريق العمل الذي عزف سيمفونيّة رائعة لإكمال الجراحة على أكمل وجه، كما توجه بالشكر لكل من إدارتي الكلية والمستشفى؛ لجهودهما ودعمهما الدائم والمستمر خلال إجراء العملية الجراحية، كما وجه الشكر لطاقم الأطفال وحديثي الولادة برئاسة الدكتور حسين متولي، رئيس القسم، والدكتور الحسيني فتحي، مدرس الأشعة التشخيصيّة.