فرق شمال سيناء الرياضية تختتم التصفيات النهائية للمحافظات الحدودية

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت مديرية الشباب والرياضة فى محافظة شمال سيناء اليوم، فعاليات التصفيات النهائية لبطولة المحافظات الحدودية فى نسختها الثالثة، ونظمتها إدارة الرياضة بالمديرية برئاسة وليد أبو خليل مدير الإدارة.

قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، إن ختام الفعاليات انطلق على عدة مراحل؛ كانت بدايتها تصفيات كرة القدم الشاطئية (بنين) والكرة الطائرة الشاطئية (بنين وبنات)، وذلك أمام إدارة شباب العريش، كما أقيمت التصفيات الخاصة بتنس الطاولة وكرة السرعة والشطرنج والكاراتيه بمركز شباب 6 أكتوبر، وأقيمت التصفيات الخاصة بالملاحة البحرية أمس الأربعاء بجامعة العريش.

وأشار كليب راشد، إلى أن اليوم كان ختام التصفيات، حيث احتض استاد العريش الرياضى والصالة المغطاة وحمام السباحة الأولمبى والملاعب الفرعية الفعاليات الخاصة بكرة القدم (بنين وبنات)، وكذلك الكرة الطائرة (بنين وبنات) وكرة اليد (بنين وبنات) وألعاب القوى (بنين وبنات) والسباحة.

وأعلن فى الختام أن محافظة أسوان ستقوم باستضافة ختام ونهائى البطولة التى يشترك فيها عدد ست محافظات، وهى: شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح، علاوة على محافظة أسوان التى ستشهد ختام الفعاليات.



هذا، وقد أعرب عن سعادته بالتنظيم الخاص بالمباريات وكذلك مستوى كافة اللاعبين، مؤكدا ثقته فى حصول اللاعبين على العديد من الميداليات فى البطولة وتتويج أبناء سيناء بها.