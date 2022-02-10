طقس الخليج.. رياح بالسعودية وحار بالإمارات والعظمى بالكويت 25°ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، أما الامارات صحوا إلى غائم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، وفى البحرين بارداً نسبياً مع ضباب خفيف والعظمى فى الكويت 25 °ﻡ.

السعودية



توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة خاصة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الجزء الشمالى من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-45 كم ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س.

الخليج العربى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:20 والمد الثانى عند الساعة 08:06 والجزر الأول عند الساعة 15:03والجزر الثانى عند الساعة 23:04.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:24والمد الثانى عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 11:39والجزر الثانى عند الساعة 23:52.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 26 15 85 25 دبى 27 15 80 25 الشارقة 27 14 80 25 عجمان 27 16 80 25 أم القيوين 27 13 85 25 رأس الخيمة 26 16 85 25 الفجيرة 25 18 70 25 العين 27 12 85 25 ليوا 26 13 90 25 الرويس 24 15 85 30 السلع 25 14 85 25 دلما 22 16 85 25 طنب الكبرى 25 15 80 25 طنب الصغرى 25 15 80 30 أبو موسى 25 15 80 30 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية ويكون غائماً جزئياً أحياناً خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95% والصغرى 35%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 25 °ﻡ

نهارًا

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .