ضبط صاحب مخبز لبيعه 2.5 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية، لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة فى السوق السوداء، مشددا على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية بمراكز وادى النطرون والرحمانية وأبو حمص بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية، أسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

كما جرى تحرير 3 محاضر لإدارة منشأت و مطاعم بدون ترخيص وتحرير 20 محضر عمل بدون شهادات صحية، وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط صاحب مخبز بمركز أبو حمص، تصرف فى 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى 2.5 طن عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.