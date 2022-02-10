صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي وتبون يتوافقان على دعم مؤسسات الدولة الليبية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر إلى دفع أطر التعاون بين البلدين قدما على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين .

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أمس، عن اعتزازه بزيارة أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي حل ضيفا عزيزا على مصر.