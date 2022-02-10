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شقيقة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية تحاول الانتحار بتناول حبة غلال سامة

الخميس، 10 فبراير 2022 02:39 م
شقيقة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية تحاول الانتحار بتناول حبة غلال سامة بسنت خالد
الغربية مصطفى عادل

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تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول نيرة خالد شلبي 24 سنة شقيقة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكترونى بالغربية، مصابة بادعاء تسمم وتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت شقيقه بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، أقدمت على الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية بسبب ما تعرضت له شقيقتها، وكثرة حديث أهالي القرية وتنمرهم، حيث  فوجئت الأسرة بابتلاع "نيرة" حبة حفظ الغلال السامة، ومحاولتها الانتحار، وتم على الفور نقلها لمركز السموم بطنطا لإسعافها.

وكشف مصدر مسئول بجامعة طنطا، أن الفتاة حضرت مساء أمس في حالة إعياء شديد، نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، مشيراً إلى أنه تم عمل الإسعافات الأوليه اللازمة لها، وتبين أن الحبة التي تناولتها فاسدة بسبب تعرضها للرطوبة.

وأوضح المصدر، أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت بسبب فساد الحبة القاتلة، وتم خروجها من المستشفى ظهر اليوم بعد تحسن حالتها.


 


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