اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 06:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شروط القبول بمرحلة الدراسات العليا للماجستير بالكليات الشرعية بالأزهر

الخميس، 10 فبراير 2022 05:00 ص
شروط القبول بمرحلة الدراسات العليا للماجستير بالكليات الشرعية بالأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة للقبول بمرحلة الدراسات العليا للماجستير بالكليات الشرعية، وذلك على النحو الآتى:
 
1- صورة من شهادة الثانوية
 
2- شهادة البكالوريوس أو الليسانس + كشف الدرجات معتمدين وموثقين من السفارة المصرية ووزارة الخارجية المختصة على أن يكون التقدير جيد على الأقل  
 
3- دليل الكلية (الخطة الدراسية) موضحا به المحتوى العلمى للمواد الدراسية بسنوات الدراسة وعدد الساعات لكل مادة
 
4- صور من جميع الشهادات والأوراق المقدمة
 
5- خطاب من المستشار الثقافى بالقاهرة (المختص) يفيد الموافقة على قبول الطالب بجامعة الأزهر 
 
6- رسم المعادلة 500 جنيه مصرى

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

البكالوريوس

الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة