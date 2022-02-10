شروط القبول بمرحلة الدراسات العليا للماجستير بالكليات الشرعية بالأزهر

حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة للقبول بمرحلة الدراسات العليا للماجستير بالكليات الشرعية، وذلك على النحو الآتى:

1- صورة من شهادة الثانوية

2- شهادة البكالوريوس أو الليسانس + كشف الدرجات معتمدين وموثقين من السفارة المصرية ووزارة الخارجية المختصة على أن يكون التقدير جيد على الأقل

3- دليل الكلية (الخطة الدراسية) موضحا به المحتوى العلمى للمواد الدراسية بسنوات الدراسة وعدد الساعات لكل مادة

4- صور من جميع الشهادات والأوراق المقدمة

5- خطاب من المستشار الثقافى بالقاهرة (المختص) يفيد الموافقة على قبول الطالب بجامعة الأزهر

6- رسم المعادلة 500 جنيه مصرى