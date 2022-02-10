شرب 3 فناجين من القهوة المطحونة يجعلك أقل عرضة لأمراض القلب

كتبت أمل علام

كشف العلماء أن شرب ما يصل إلى 3 أكواب من القهوة كل يوم تطيل عمرك، لكن ينبغى أن تكون مطحونة وليست فورية، حيث إن الأشخاص الذين يشربون 0.5 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا أقل عرضة للوفاة مبكرًا بنسبة 12%.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فان الذين يشربون القهوة بشكل معتدل 17% أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قال الخبراء، إن القهوة لا تضر بصحة القلب والأوعية الدموية وقد تكون مفيدة، وأظهرت النتائج أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى الخمس.

لكن الخبراء وجدوا أن الفوائد الصحية تأتي فقط من استهلاك البن المطحون - وليس الأصناف سريعة التحضير، تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، على الرغم من أن الدراسات السابقة كانت متناقضة حول ما إذا كانت مفيدة للصحة أو تضر بها، بالإضافة إلى الكافيين، يحتوي المشروب أيضًا على معادن ومضادات للأكسدة. ربطته بعض الدراسات بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 والخرف.

أشارت الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الأكاديميين في جامعة سيميلويس في المجر وجامعة كوين ماري في لندن، إلى أن المشروب لا يزيد من ضغط الدم وله فوائد للقلب والأوعية الدموية.

قال الدكتور ستيفن بيترسن، أحد المؤلفين من كوين ماريز، إن النتائج تظهر أن استهلاك القهوة المعتدل "ليس ضارًا بالقلب والأوعية الدموية بل وقد يكون مفيدًا".

وأضاف، "على حد علمنا، يعد هذا أكبر حجم بحث حتى الآن يركز على تأثيرات القهوة على القلب والأوعية الدموية".

وقالت الصحيفة، شارك في الدراسة أشخاص بريطانيين ​​تزيد أعمارهم عن 56 عامًا، ولم يكن لديهم أمراض القلب عندما بدأت الدراسة.

وأوضحت الصحيفة، أن شرب أكثر من 3 أكواب في اليوم ليس له أي آثار جيدة، وفقًا للبحث الذي أجري على ما يقرب من 500 ألف شخص.

وفي الوقت نفسه، كانوا أقل عرضة بنسبة 17% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية و21% أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري من الذين لا يشربون القهوة، لم يفحص الباحثون السبب، لكن من المعروف أن الكافيين يثبط الشهية، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة والظروف الصحية المرتبطة بها، وأولئك الذين شربوا أكثر من 3 أكواب في اليوم لم يكونوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وهو مصدر قلق من الدراسات السابقة، لكن لديهم معدلات وفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية مماثلة لمن لا يشربون القهوة، مما يشير إلى أن 3 أكواب في اليوم هي الحد الأقصى الذي يمكن أن يستهلكه الناس للحصول على فوائد صحية.

نظرت المجموعة في الفوائد الصحية بناءً على نوع القهوة التي شربها المشاركون، فإن أولئك الذين تناولوا القهوة سريعة التحضير - حوالي ربع المجموعة - لم يكن لديهم أي فوائد صحية، أوضح الباحثون إن هذا يرجع على الأرجح إلى الاختلافات في طريقة صنع القهوة.

تحتوي القهوة سريعة التحضير على المزيد من الكافيين ومضادات الأكسدة، ولكنها تحتوي على ضعف كمية مادة الأكريلاميد، وهي مادة موجودة في بعض الأطعمة تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وتلف الجهاز العصبي.

وقال الفريق إن "التأثير الإيجابي" للقهوة يمكن تفسيره بالتغيرات في بنية القلب بين أولئك الذين تناولوا المشروبات المحتوية على الكافيين.