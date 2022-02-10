سيدة فى الغردقة تضع مولودها داخل التاكسى قبل الوصول للطبيب المتابع لها

البحر الأحمر - عماد عرفة

وضعت سيدة حامل مولدها داخل تاكسي في مدينة الغردقة، قبل وصولها الي عيادة الطبيب المتابع لحملها، فور وصولها تم وضعها تحت الملاحظة وتم التأكد من صحتها وصحة الجنين.

تفاصيل الواقعة يقصها الدكتور حسام التايه، استشاري النسا والتوليد، الطبيب المتابع لها حيث تلقي اتصالات من سيدة حامل تتابع حملها معه في العقد الرابع من العمر بانها تشعر بالم الولادة وابلغها الانتقال إلى المستشفى، واستقلت تاكسي واثناء تواجدها بالتاكسي وقبل وصولها للمستشفي وضعت مولدها داخل السيارة التاكسي .

وقال الدكتور حسام التايه المتابع لها أن تم إبلاغه بأن السيدة وضعت طفلها داخل التاكس وقبل الذهاب إلى المستشفى و تم التعامل مع الحالة على الفور وتم نقل السيدة و طفلها من التاكس إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة لعملية الولادة وعرض الطفل على طبيب الأطفال لمتابعة حالته الصحية.

واضاف أن حالة الولادة هي الرابعة للأم حيث أجرت ثلاثة حالات ولادة سابقاً جميعها ولادة طبيعية وهذا ما سهل عميلة الولادة الرابعة وأن مثل هذه الولادات التي تحدث فجأة دون تدخل طبيب تجهد الأم أكثر لأنها تبذل مجهود مضاعف في الطلق وذلك مقارنة بالولادة التي تتم على أيدي أطباء النسا و التوليد والتي تقدم فيها عوامل مساعدة للسيدة.