سول: البعثات الدبلوماسية تتوخى الإدلاء بمواقف علنية مراعاة لمشاعر البلد المضيف للأوليمبياد

وأوضح المتحدث في بيان، اليوم الخميس؛ ردًا على بيان السفارة الصينية لدى كوريا الجنوبية، أن الوزارة ستجري بشكل مطرد اتصالات ضرورية بموجب هذا المبدأ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

يذكر أن السفارة الصينية لدى كوريا الجنوبية أعربت، في بيان نُشر أمس الأربعاء على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قلقها العميق إزاء الانتقادات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام والسياسيين في كوريا الجنوبية إلى الصين ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، بسبب قرار الحكم باستبعاد اثنين من الرياضيين الأولمبيين الكوريين في سباقات التزلج السريع على المضمار القصير في أولمبياد بكين.