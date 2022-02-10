سلطنة عُمان تشارك فى الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى

إيمان حنا

شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري للدورة العادية "109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُقد اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة مصر. وفق بيان لسفارة عمان.

ترأس وفد السلطنة في الاجتماع الوزاري، الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني، وضم الوفد كلا من عماد بن طالب بن حسين العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية، وسعيد بن راشد بن سعيد الغيثي مدير عام القطاعات الاجتماعية، وعلي بن سعيد بن عبدالله الجابري أخصائي اتفاقيات اقتصادية.

وقد انعقدت الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الخبراء وكبار المسئولين خلال الفترة 6-9 فبراير الجاري، وتم خلال هذه الاجتماعات تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من دولة ليبيا إلى جمهورية مصر العربية، وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وبما هو معمول به في النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.

وتناقش اجتماعات الدورة "109" للمجلس عدداً من الموضوعات المهمة، يأتي في مقدمتها: الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها القادمة "31" بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي انعقدت في الجمهورية اللبنانية أوائل عام 2019م، إلى جانب التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023م المقبل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.