سكرتير عام الناتو يحذر من خطورة تطورات الأوضاع فى أوكرانيا على أمن أوروبا

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل، اليوم الخميس، إنه يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، إن المملكة المتحدة تلعب دورا هاما في ذلك ،نرحب بعرض لندن تقديم المزيد من القوات والسفن والطائرات لحلف الناتو.

ورحب ستولتنبرج بدعم المملكة المتحدة لأوكرانيا واتصالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزيارة الحالية التي تقوم بها وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس" إلى روسيا..موضحا أن الناتو على استعداد للاستماع إلى مخاوف روسيا حيث تم اقتراح إحاطات متبادلة بما في ذلك الشفافية حول التدريبات العسكرية والصواريخ.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو لن يتنازل عن المبادئ الأساسية وحقه في حماية جميع الحلفاء، فضلا عن أن الحلف كان متحدا للغاية بشأن روسيا، وأنه فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، فإن جميع الحلفاء يتفقون على الحاجة إلى الاجتماع ووضع نهاية سلمية للصراع.