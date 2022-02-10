سقوط شخص بالإسكندرية يتاجر فى العملات الافتراضية عبر الإنترنت

محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه ببيع وترويج العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بيع وترويج العملات الافتراضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال ترويج وبيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، وقيامه كذلك بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة، بالإضافة إلى قيامه بتحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت (1٫075٫000 جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.