سفير مصر بتونس يبحث مع وزير الداخلية دعم التعاون فى مكافحة الإرهاب والجريمة

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنه تم التأكيد، خلال اللقاء الذي جري بمقر وزارة الداخلية، على أهمية دعم أوجه التعاون (التونسي/المصري) في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها خاصة منها الإلكترونية والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال.