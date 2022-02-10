اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير أوكرانيا باليابان يدعو مجموعة السبع لتنسيق رد موحد تجاه روسيا

الخميس، 10 فبراير 2022 10:22 ص
سفير أوكرانيا باليابان يدعو مجموعة السبع لتنسيق رد موحد تجاه روسيا الجيش الاوكرانى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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دعا السفير الأوكرانى لدى اليابان سيرجى كورسونسكى مجموعة الدول السبع الكبرى إلى تنسيق رد موحد على تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وحولها، بما فى ذلك فرض عقوبات محتملة ضد روسيا.
 
وقال كورسونسكي، في مؤتمر صحفى بالعاصمة طوكيو، حسب ما أوردته صحيفة جابان توداى اليابانية، اليوم الخميس، إن بلاده لا تريد صراعات عسكرية وستواصل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.
 
وتأتي تصريحات كورسونسكي مع مواصلة روسيا حشد قواتها على طول حدودها مع أوكرانيا.
 
وقال إن عشرات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا مستعدون لخوض حرب على مستوى الشوارع مع القوات الروسية إذا استدعت الضرورة.
 
واستدرك قائلا: "لن نبدأ عملا عسكريا من جانبنا".
 
وأضاف الدبلوماسي الأوكراني: "لا نريد أي صراعات عسكرية" و "نتمسك بالكامل بالجهود الدبلوماسية"، قائلا: كل ما يريده الأوكرانيون فقط هو "بذل جهود دبلوماسية مكثفة ونشطة من جميع الأطراف" لحل القضية.
 
وكان مجلسي البرلمان الياباني قد تبنيا قرارا يدعو إلى ضرورة تحسين الوضع بين روسيا وأوكرانيا بالقول "إنه ينبغي عدم التسامح مع أي تغيير للوضع القائم بالقوة من قبل أي بلد" .. ودعا المشرعون حكومات اليابان والدول الأخرى إلى بذل جهود دبلوماسية.
 
وقال كورسونسكي، إن كييف ممتنة جدا لهذا القرار وتقدره بشكل بالغ، معتبرا إياه أنه يمثل "رسالة مهمة جدا لا لأوكرانيا فحسب، بل لكافة الأطراف".

اوكرانيا

اليابان

مجموعه السبع

روسيا

الازمه الاوكرانيه

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