زراعة الوادي الجديد: فتح باب التقديم لإعداد مختصين فى مكافحة سوسة النخيل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة برئاسة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة عن المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وذلك بجميع مراكز المحافظة.



وتهدف الدورات التدريبية المتخصصة للتعرف على حشرة سوسة النخيل الحمراء ورصد مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والتدريب على المكافحة المتكاملة والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والطرق المختلفة للحقن، وكيفية الحقن والتدريب العملي على عمليات الفحص وإجراء عمليات الحقن.



وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن شروط الحصول على الدورة أن يكون من الذكور وألا يعمل بالقطاع الحكومي وأن يترواح السن من 18 إلى 40 سنة، على أن يحصل المتدرب على شهادة باجتياز الدورة بنجاح.



وأضاف المرسي، أنه يتم التقدم بصورة البطاقة الشخصية لإدارة المكافحة بمديرية الزراعة، وذلك عن مركز الخارجة وكذلك التقديم بأقسام المكافحة بكل إدارة زراعية بكل مركز من مراكز المحافظة، مؤكداً الإعلان عن موعد الدورة عند اكتمال عدد المتقدمين.