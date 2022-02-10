روسيا تدعو فرنسا إلى الاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لكورونا

أ.ش.أ

قال السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، بإن موسكو دعت باريس مرارا للاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لكوفيد-19، لكن دون جدوى.

وقال ميشكوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الخميس، " طوال هذا الوقت، كنا ندعو زملائنا الفرنسيين .. للاعتراف المتبادل باللقاحات، وهي خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة ".

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل باللقاحات بين البلدين .

وأضاف ميشكوف: "هناك انطباع بأنهم لا يريدون سماعنا، لأن طرحنا هذه المقترحات على جميع المستويات تقريبا".