رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية بمشاركة 28 جامعة ..صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هى قادة وقيادة" بمكتبة مصر العامة، والذى ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأقصر ويعقد فى الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجارى، بمشاركة حوالى 200 طالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة، انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الأقصر، ومدير معهد إعداد القادة.

وحضر فعاليات الحفل كلا من الدكتور كريم حسن همام، مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني، وكيل المعهد، والدكتور محمد رمضان منسق فوج الفتاة بجامعة الأقصر، والدكتور محسن الطوخي والدكتور يوسف عباس، منظمي الفوج بالجامعة، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والاستاذ محمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وبدأ الحفل الذى قدمه الإعلامي محمد أبو المجد، بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للدكتور محمد رمضان، منسق الفوج بالجامعة، رحب فيها بالحضور، موضحا أن الجامعة تقدم كل الخدمات للفوج لنجاح الفعالية بالشكل الذي يليق بجامعة الأٌقصر، واستعرض وزير التعليم العالي، في فيديو عرض خلال الحفل نشاطات وجهود معهد إعداد القادة في دعم وتمكين طلاب الجامعات.

وفي كلمته وجه الدكتور حسام همام، مدير المعهد، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، على استضافته للفوج ودعمه المتواصل لإنجاح الفعالية، مشيرا إلى أن الفوج يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، التي المرأة بدأت تلعب دورًا مهمًا في النشاط الاقتصادي، ويأتي ذلك من خلال اهتمام الدولة ببناء قدرات المرأة من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة؛ لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لتنمية مهاراتهم وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية في جميع المجالات، مؤكدا أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ويأتي ذلك في ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية، مؤكدا أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطني في بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، رحب رئيس جامعة الأقصر، بالحضور معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لهذا الفوج في ظل اهتمام القيادة السياسية بالفتاة والمرأة المصرية طبقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن الجامعة تبذل كل الجهد في سبيل تمكين المرأة وذلك من خلال عقد الجامعة لبرتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما أسست الجامعة وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وغيرها من الفعاليات التي تدعم المرأة وتعزز من مكانتها في كافة المجالات.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن الجامعة ستنظم رحلات ترفيهية وزيارات للمزارات الأثرية والسياحية خاصة طريق الكباش التاريخي الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، لتعريف الطالبات بتاريخ وحضارة عاصمة السياحة العالمية، وفي الختام تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.



رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية



رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية



رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية



رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية