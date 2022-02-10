اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس تونس ردا على مجموعة السبع: نحن دولة ذات سيادة تعرف المعاهدات الدولية

الخميس، 10 فبراير 2022 05:10 ص
رئيس تونس ردا على مجموعة السبع: نحن دولة ذات سيادة تعرف المعاهدات الدولية قيس سعيّد الرئيس التونسى
أ ش أ

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انتقد الرئيس التونسى قيس سعيّد بشدّة بيان سفراء مجموعة" السبعة "المعتمدين بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أنّ بلاده دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها .
 
وقال سعيد - فى فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندى ، بقصر قرطاج اليوم   الأربعاء  - تعليقا على بيان مجموعة السبع أمس ، متسائلا " لماذا لم يساورها نفس القلق لعدم تحقيق العدالة فى الدولة التونسية وعندما تم العبث بالمليارات''، مشيرا فى هذا السياق إلى أنّ مجلس الوزراء سينظر فى النص المتعلق بالتدقيق فى الهبات الذى وصلت إلى تونس.
 
وتابع ''نحن يساورنا القلق من قلقهم''، مضيفا قوله: ''نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقية أكثر مما يعرفونها"، مشدّدا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.
 
 
 

الرئيس التونسى

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أخبار تونس

مجموعة السبعة

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