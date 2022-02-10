رئيس البريد يبحث مع شرطة البريد تحديث منظومة تأمين المبانى وحركة نقل الأموال

كتبت هبة السيد

التقى اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اللواء طارق عبد العظيم مدير إدارة شرطة البريد بمقر شرطة البريد بمبنى قطاع التوفير والادخار، حيث تناول اللقاء بحث سبل تطوير المقر وتزويده بجميع الأنظمة الحديثة بما يضمن رفع مستوى المنظومة الأمنية وتشديد الرقابة على الخزن والمقرات وحركة الأموال بين الفروع، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تشمل رفع كفاءة جميع القطاعات وتطويرها.

ويأتى ذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة القومية للبريد ووزارة الداخلية متمثلة في "إدارة شرطة البريد" .

كما استمع الدكتور شريف فاروق إلى آراء ومقترحات السادة الضباط من قيادات شرطة البريد التي تهدف إلى تطوير آليات تأمين المباني والمقرات الخاصة بالهيئة وحركة نقل الأموال بين مكاتب البريد بما يضمن الوصول إلى الأسلوب الأمثل في إدارة عمليات نقل الأموال بين الفروع وتأمين المباني والمنشآت.