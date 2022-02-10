خلوا بالكم من عيالكم.. حبل الأرجوحة يخنق طفلة حتى الموت بطما شمال سوهاج

سوهاج: محمود مقبول

تسببت أرجوحة بدائرة مركز شرطة طما في وفاة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، عقب التفاف الحبل الخاص بتلك الأرجوحة على رقبتها أثناء اللعب، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة عقب تحرير المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة طفله خنقا عقب التفاف حبل أرجوحة على رقبتها أثناء اللعب بمنزلها دائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان، وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما وفاة طفلة بمنزلها دائرة مركز طما حيث تبين وجود جثة الطفلة رنا ع ك ا 11 سنة وتقيم بذات الناحية ، مسجاه علي الأرض بحوش أمام منزلها ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود آثار حز دائري غير مكتمل حول الرقبة صاعد إلي خلف الأذن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخري وتلاحظ وجود حبل يتدلي من باب الحوش.

بسؤال والدتها المدعوة شادية ع ا41 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة كعادتها بحبل يتدلي من باب حوش ملك والدها أمام المنزل لفت الحبل حول رقبتها، مما أدي لوفاتها ونفت الشبهة الجنائية .

بسؤال نجل عم والدها أحمد ج ا خ 35 سنة عامل وشقيقها محمد ع ك ا 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنهما حال دخولهما للحوش المشار إليه شاهدا المذكور معلقه بحبل يتدلي من باب الحوش فقام الأول بفك الحبل ووضعها علي الأرض، ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود "آثار إختناق بالرقبة"، ولا توجد إصابات أخري تم تحرير محضرا بالواقعة، تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.