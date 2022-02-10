حياه كريمة.. الانتهاء من توسعة وتطوير مدرسة الشهيد سامح طاحون بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الإنتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد سامح طاحون بشما والذي تم إنشائه علي مساحة حوالي 420م²، وكذا الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير المبنى القديم بذات المدرسة بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من تسليم هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقري الوحدة المحلية بشما، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح سرور أن مشروع توسعة ورفع كفاءة مدرسة سامح طاحون بشما جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .



وأشار سرور أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز ال 22لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون ،وأوضح أيضاً أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .