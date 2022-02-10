حياة كريمة.. مياه الشرب بالبحيرة تطلق حملات توعية عن أهمية مشروعات المبادرة

البحيرة - ناصر جودة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف فى المياه.

وفى هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع قرية جزيرة سعود التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية إستهدفت مختلف الفئات العمرية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى وضرورة الحفاظ عليها ، لافتا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحملة التوعوية إستهدفت أيضاً تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن (125 – 01205502098) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقى إستفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه ، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقى الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحفاظ على المياه واجب وطنى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً جباره لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.