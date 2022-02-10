اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 09:21 ص
أكرم القصاص
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حياة كريمة بملوى المنيا.. "مجمع طبى ومدرسة ومحطة معالجة" أبرز المشروعات

الخميس، 10 فبراير 2022 09:00 ص
حياة كريمة بملوى المنيا.. "مجمع طبى ومدرسة ومحطة معالجة" أبرز المشروعات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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مشروعات جديدة يوما بعد آخر ضمن مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها فى محافظة المنيا فى 7 مراكز بعد إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

ويقوم رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة على المواقع المقترحة لإنشاء تلك المشروعات، ومن بينها مركز ملوى، والذى يجرى فيه الكثير من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتشر اليوم السابع الأماكن المقترحة لإنشاء  المجمع الطبى ومدرسة للتعليم الأساسي بنجع مدورى بمجلس قروى تندة، وكذلك الموقع المقترح لإقامة محطة معالجة بالشيخ شبيكة بمجلس قروى دروة، وذلك لتسليمها للجهات المنفذة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية بتندة للوقوف على نسب التنفيذ والتأكيد على مواعيد التسليم حسب المواصفات المطلوبة.


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تطوير الريف المصرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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