حركة تنقلات رؤساء ونواب القرى والمدن بقنا.. تعرف عليها

قنا صابر سعيد

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار الخاص بحركة تنقلات رؤساء ونواب القرى والمدن فى قنا، وكلف القرار رفاعى أحمد عبداللاه، رئيسا لقرية أبنود فى قنا، والهانى دشناوى موسي، رئيسا لقرية أبوشوشة فى أبوتشت، وحسنية حسن محمد، رئيسا لقرية الشيخية فى مركز فقط.

وعلاء راشد عبدالعزيز، رئيسا لقرية القلعة فى قفط وشعبان عبد القادر حسين، رئيسا لقرية المراشدة فى الوقف، وعزت أحمد عمر، رئيسا لقرية فاو قبلى بمركز دشنا، ومحمود قاسم رضوان، رئيسا لقرية السمطا فى دشنا، وأحمد عبد الفضيل محمد، رئيسا لقرية بهجورة فى نجع حمادي، ومحاسن محمود الصاوى، رئيسا لقرية العسيرات بفرشوط، ومحمد عبدالحفيظ أبوالفضل، رئيسا لقرية الكوم الأحمر بفرشوط.

وعبير عبدالرحمن فهمي، رئيسا لقرية الحلفاية بحرى بنجع حمادي، وياسر عبد العليم عبد الحافظ رئيسا لقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، وعبير عبدالحافظ محمود، رئيسا لقرية الرحمانية قبلى بنجع حمادي، ومنال همام أحمد، رئيسا لقرية السلامية بنجع حمادي، وربيع منصور عبدالله، رئيسا لقرية القارة فى أبوتشت، وحسنى عبد الرحيم طه، رئيسا لقرية قصير بخانس فى أبوتشت، وزينب على ابراهيم، رئيسا لقرية بخانس فى أبوتشت، ومحمد راشد بكرى، رئيسا الشعانية بنجع حمادي، ومحمد محمود مغربي، رئيسا لقرية أبومناع بحرى بدشنا، وجبريل زيدان عبداللطيف، رئيسا لقرية الكلالسة فى قوص، وخالد عبد الشافى محمود، رئيسا لقرية جراجوس فى قوص، وخلف الله اليمنى عبدالحكيم، رئيسا لقرية أبودياب غرب فى دشنا.

كما تم ندب أحمد عبدالخالق بتيتي، للعمل رئيسا لقرية الأشراف فى قنا، وياسر عبدالراضى حسن، رئيسا لقرية أولاد عمرو فى قنا، وزين الدين أبوالحسن محمد، رئيسا لقرية الحراجية فى قوص، وكارم سعد احمد، رئيسا لقرية المحروسة فى قنا، ومحمد غلاب عبيد يوسف، رئيسا لقرية الجبلاو فى قنا، وحسام سيد حسن مبارك، رئيسا لقرية القناوية فى قنا، وحمادة صلاح كامل، رئيسا لقرية أبومناع غرب فى دشنا، وإسلام ابراهيم وهب الله، رئيسا لقرية الكلاحين فى قفط، وأحمد عربى عابدين، رئيسا لقرية البراهمة فى قفط، وفاطمة على محمد رئيسا لقرية طوخ فى نقادة، ومحمد جلال محمود، رئيسا لقرية البحرى قامولا فى نقادة، وحمدى سيد مبارك، رئيسا لقرية حجازة فى قوص، ومحمد عبدالجبار عبداله، رئيسا لقرية خزام فى قوص، وعبدالحليم حسين رزق، رئيسا لقرية دندرة فى قنا، ورشا سلاوى، رئيسا لقرية أولاد نجم القبلية فى نجع حمادي، وعبدالرازق عبدالله عبدالرازق، رئيسا لقرية هو بنجع حمادي، وأحمد محمود عبدالله، رئيسا لقرية العركى بفرشوط، وحسيبة سراج الدين عبد الرازق، رئيسا لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، ومحمد أبوالمجد محمد، رئيسا لقرية سمهود بأبوتشت.

وقرر محافظ قنا تكليف عزت السيد محمد قناوى، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وخالد بهيج أحمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسينى صبرى أبوزيد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا، وفراج الوحش محمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية بمركز قوص، وقاسم عبدالراضى عبدالفتاح، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز قوص.