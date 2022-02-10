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حبس محامى وزوجة عامين غيابيا بسبب علاقة غير شرعية بكفر الشيخ

الخميس، 10 فبراير 2022 10:46 ص
حبس محامى وزوجة عامين غيابيا بسبب علاقة غير شرعية بكفر الشيخ محكمة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود مندور رئيس محكمة جنح بندر كفر الشيخ، بمعاقبة " ح . أ . ا"، و" ث . ح . م" بالحبس عامين مع النفاذ وذلك علي خلفية الدعوي المقامة من زوج الثانية يتهم فيها زوجته ومحامي لوجود علاقة بينهما، وذلك عقب اكتشافه لفيديوهات بين زوجته والمحامي الخاص به.

تعود الواقعة عندما تقدم" صلاح. ع،" المقيم بكفر الشيخ، ببلاغ إلي جهات التحقيق يتهم فيه زوجته " ث . ح . م" والمحامي الخاص به  " ح . أ . ا" بوجود علاقة بين زوجته، أثناء قضاء حكم بالسجن عليه، مقدما فلاشه مدمجة تحوي مقاطع لهما داخل مكتب المحامي، لترسل جهات التحقيق الفلاشة إلي الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بماسيرو، لبيان إذا كان يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالإضافة، حيث ورد تقريرًا يؤكد صحة الفيديوهات وعدم وجود تلاعب بها.

وتقدم المجني عليه في واقعة عنتيل كفر الشيخ، إلي جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، لإصدار قرار بمنع المتهم الأول في هذه القضية، من السفر  حتى لا يهرب خارج البلاد، حيث أنه يخشى من هروب المتهم الأول.

وفي وقت سابق استعلمت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ بشكل رسمي عما إذا كان ح. أ. ع. ا، المحامي مقيدا بالنقابة من عدمه،وعقب تداول القضية بمحكمة جنح بندر كفر الشيخ، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المحامي المتهم وزوجة المجني عليه عامين، غيابيًا.


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