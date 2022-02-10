جربى العلاجات المنزلية للكعوب المتشققة ..منها جل الصبار

كتبت - ميرفت رشاد

تمامًا مثل يديك ووجهك تحتاج قدماك أيضًا إلى ترطيب مثالي خلال فصل الشتاء، الكعب المتشقق هو أيضًا حالة شائعة خلال فصل الشتاء، لا يبدو فقط غير جذاب ولكن يمكن أن يصبح مؤلمًا إذا ترك دون علاج ، قد يؤدي إلى تشققات عميقة واحمرار وتورم وألم، إذا كنت تبحثين عن طرق بسيطة للعناية بكعبك، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لمنع تشقق الكعب هذا الشتاء، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

العناية بالكعب الشتوي لمنع التشقق

1- استخدم مرهم أو مرطب كثيف:

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة قدميك في منع جفاف القدمين، يمكن أن يساعدك استخدام كريم أو مرهم كثيف في الحفاظ على صحة بشرتك. بمجرد الاستحمام ، ضع مرطبًا كثيفًا على قدميك وقم بتغطيتها بالجوارب.،كرر هذا أيضًا مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا أو كلما لزم الأمر.

2- لا تقشر الجلد:

إذا استمر الجفاف، يبدأ كعبك في التشقق من المرجح أن تترسب الأوساخ والجلد الميت في هذه الشقوق، يمكنك إبقاء قدميك في ماء فاتر مع بعض الصابون لبعض الوقت، احتفظ بها لمدة 15-20 دقيقة على الأقل ، افرك قدميك بشكل صحيح للتخلص من خلايا الجلد الميتة، اتبعي ذلك عن طريق ترطيب قدميك واتركيها مغطاة.

3- الملح الإنجليزى:

يمكنك تدليل قدميك بملح إبسوم " الإنجليزى" وخيرات الزيوت العطرية، تساعد إضافة ملح إبسوم في الماء الدافئ مع بضع قطرات من الزيت العطري (الكافور أو النعناع) في الحفاظ على صحة قدميك.

4- جل الصبار:

جل الصبار غني بفوائد الجمال، محمل بخصائص مضادة للجراثيمً ، نظف قدميك بشكل صحيح وضعي جل الصبار الطازج ارتدِ الجوارب واحتفظ بها طوال الليل.