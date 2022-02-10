تونس تعلن إنقاذ تلميذة سقطت فى بئر عمقها 15 مترا بولاية بن عروس

كتب محمد جمال

تمكنت قوات الحماية المدنية التونسية، بعد محاولات استغرقت قرابة الساعتين، من إنقاذ حياة تلميذة تبلغ من العمر 17 سنة إثر سقوطها في بئر عمقها 15 مترا بمعتمدية نعسان من ولاية بن عروس مساء أول أمس.

وقال والى بن عروس، عز الدين شلبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّه أذن حال علمه بالحادثة بتسخير كافة التجهيزات والمعدات الضرورية من أجل إنقاذ التلميذة، منوها بالحرفية العالية لأعوان الحماية المدنية الذين تحولوا بـ "سرعة فائقة"، وفق وصفه، على عين المكان، وبما بذلوه من جهود تفاديا لأي مكروه قد يصيب الفتاة.

وأضاف شلبي أنّه أذن بردم البئر المهجورة، وهي على ملك أحد الخواص، في أقرب الآجال، نظرا لما تمثله من خطر، خاصة وأن قطعة الارض التي توجد بها هذه البئر محاذية لمدرسة.

وتتمثل صورة الحادثة في هروب التلميذة، التي سقطت في البئر، رفقة عدد من زملائها من أحد زملائها خلال عودتها إلى منزلها، لتنزلق قدماها، ثمّ تقع في البئر المهجورة.

وعلى الفور تمّ إعلام الحماية المدنية التي تحولت على جناح السرعة لموقع الحادثة ونجحت في إخراج التلميذة ونقلها إثر ذلك إلى مستشفى شارل نيكول لتلقي الإسعافات اللازمة، نظرا لإصابتها ببعض الكدمات و الكسور.