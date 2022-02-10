توزيع شتلات زيتون وصوب زراعية على الأهالى بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل اليوم مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، تنفيذ برنامج الدمج المجتمعى الذى أطلقته وزارة الزراعة ، بتوزيع مستلزمات زراعية على الأهالى بنطاق مركز ومدينة الحسنة .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة ، ان التوزيع يتواصل و يشمل مجموعة من الشتلات لأشجار الزيتون والصوب الزراعية وبطاريات ودواجن بالإضافة، و 50 رأس من الماعز الشامية السلالة، واعلاف خاصة للدواجن والماعز و المبيدات الزراعية، ويتم التوزيع على الأهالى من كل قرية حسب الكشوفات المدرجة من رئيس القرية بالتعاون مع إدارة الشئون الاجتماعية بالحسنة ،ومقررا ان يستمر التوزيع حتى يتم الانتهاء من البرنامج الداعم بالكامل.

وسبق وأعلن اللواء أسامة العفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ، انه فى إطار تحقيق هدف الدولة لجعل سيناء سلة الغذاء لمصر مستقبلاً، تنفذ وزارة الزراعة بإشراف مركز بحوث الصحراء ، برنامج دمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية .

اضاف انه يتم بتقديم 25 الف شتلة زيتون توزع على المزارعين بالقرى، منها 5 آلاف شتلة بمركز ومدينة الحسنة، ويقدم البرنامج محطة تحلية مياه بقدرة 8 متر يومى على بئر زراعي بأحد القرى وزراعة 3 أفدنة بالنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى توزيع 30 بطارية دواجن بالمشتملات.

وقال انه يتم توزيع 50 طن من الأعلاف، و 50 رأس من الماعز الشامى ، وتوزيع مجموعة من المبيدات الزراعية اللازمة لعملية الزراعة، لافتا ان ذلك يأتي ضمن الرؤية السياسية لتطوير المنطقة واعمار الصحراء والقضاء على اللون الاصفر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وخلق فرص عمل لأبناء سيناء .







توزبع على الاهالى



توزيع اغنام



توزيع للاغنام



شتلات يجرى التجهيز لزراعتها



وتوزبع للطبور









